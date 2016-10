Vooral Syriërs komen over via hereniging

ANP Vooral Syriërs komen over via hereniging

DEN HAAG - Familieleden van Syrische asielzoekers komen veel vaker over naar Nederland via gezinshereniging dan familie van asielzoekers van andere nationaliteiten. Dat bevestigt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vrijdag na berichtgeving in de Volkskrant.

Door ANP - 7-10-2016, 9:43 (Update 7-10-2016, 9:43)

Dat komt doordat Syriërs over het algemeen goed gedocumenteerd zijn waardoor familierelaties goed kunnen worden aangetoond. Bij andere vluchtelingen als Eritreeërs ligt dat moeilijker Op dit moment liggen er 29.000 verzoeken van vluchtelingen voor gezinshereniging. De IND verwacht dan ook nog een piek aan nieuwe migranten door gezinshereniging.