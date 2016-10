Hof besluit over agent na rellen Geldermalsen

ARNHEM - Het gerechtshof in Arnhem moet beslissen of een agent moet worden vervolgd voor een poging tot doodslag op een vrouw bij rellen in Geldermalsen. De vrouw gaat namelijk via een procedure vervolging afdwingen, liet haar advocaat Esther Vroegh vrijdag weten.

Door ANP - 7-10-2016, 10:23 (Update 7-10-2016, 11:08)

De ongeregeldheden in Geldermalsen, op 16 december vorig jaar, waren gericht tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De vrouw zegt dat ze die dag is geslagen door een agent met een wapenstok waardoor ze hoofdletsel opliep.

Het Openbaar Ministerie (OM) had in juli al besloten de agent niet te vervolgen. Het OM had beelden bestudeerd en concludeerde dat het geweld 'proportioneel' was. De agent zou hebben geduwd en zijn knuppel omhoog gebracht, maar niet geslagen.

Forensisch expert

De vrouw heeft forensisch expert Selma Eikelenboom ingeschakeld, die de beelden frame voor frame bestudeerde. Zij stelt dat een andere agent de vrouw wel twee keer met een wapenstok heeft geslagen. Bovendien stelt de deskundige dat een groep agenten getuige was. ,,Uit die groep komt ook degene naar voren die mevrouw weer op de been brengt'', staat in het rapport. ,,Het is duidelijk dat deze agenten hun collega, die wel verantwoordelijk is voor het slaan, afdekken.''

Vroegh heeft bovendien nog een getuige die aangeeft dat er waarschijnlijk wel raak werd geslagen, vertelde ze vrijdag. ,,Een huiveringwekkende zaak'', noemt de raadsvrouw het.

Wanneer het hof besluit over de zaak, is nog niet bekend.