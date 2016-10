Eis voor doodschudden baby: dertig maanden cel

DEN HAAG - Voor het doodschudden van zijn vijf weken oude zoontje Jayden is vrijdag voor de rechtbank in Den Haag dertig maanden cel geëist tegen de 48-jarige vader Brian H. Officier van justitie H. Mol acht bewezen dat de Hagenaar de baby in januari 2012 zodanig door elkaar schudde, dat het kind kwam te overlijden.

Door ANP - 7-10-2016, 10:33 (Update 7-10-2016, 10:33)

,,Jayden is elke kans op een toekomst ontnomen", zei de aanklager. Hij hield bij zijn strafeis wegens doodslag rekening met het lange tijdsverloop sinds de dood van de baby.

Die lange duur werd veroorzaakt door het inroepen van deskundigen die moesten vaststellen of Jayden inderdaad door het zogeheten shakenbabysyndroom is overleden. Een van die deskundigen stelde dat het letsel dat de dood van Jayden veroorzaakte bij de geboorte moet zijn opgelopen. Andere specialisten, onder meer van het Nederlands Forensisch Instituut, concludeerden dat de baby door toegebracht letsel om het leven kwam.