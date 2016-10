50PLUS wil korting pensioenen voorkomen

ANP 50PLUS wil korting pensioenen voorkomen

DEN HAAG - 50PLUS wil met een nieuw wetsvoorstel voorkomen dat gepensioneerden worden gekort op hun pensioen. De partij vindt dat er de komende jaren een uitzondering kan worden gemaakt op de strenge regels waaraan pensioenfondsen zich moeten houden.

Door ANP - 7-10-2016, 12:55 (Update 7-10-2016, 12:55)

50PLUS wijst op de uitzonderlijke situatie van de extreem lage rente, waardoor pensioenfondsen meer in kas moeten hebben. Daardoor kan het zijn dat zij op uitkeringen moeten korten. Zolang de Europese Centrale Bank de rente kunstmatig extreem laag houdt, zou de uitzondering moeten gelden, aldus de partij vrijdag.

50PLUS wil zo de negatieve gevolgen van het huidige beleid van de ECB beperken voor (toekomstige) gepensioneerden. ,,Nu de rente zo laag is dat elke relatie met verwachte rendementen van pensioenfondsen is verbroken, moet voorkomen worden dat pensioenfondsen zich kunstmatig arm rekenen, nu en in de komende jaren'', aldus de partij. ,,Blind toepassen van de regels van het financiële toetsingskader leidt tot onnodig ingrijpen in het eigendom van gepensioneerden en actieve deelnemers.''