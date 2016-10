Veiling politiebureaus brengt 2,5 miljoen op

ANP Veiling politiebureaus brengt 2,5 miljoen op

AMERSFOORT - Een onlineveiling van negen voormalige politiebureaus in het zuiden van het land heeft vrijdag ruim 2,5 miljoen euro opgebracht. De opbrengst is onder voorbehoud, omdat de politie pas definitief met de hoogste bieders in zee zal gaan als ze een achtergrondonderzoek heeft gedaan. Dat heeft een woordvoerder van het veilingplatform BOG Auctions gezegd.

Door ANP - 7-10-2016, 19:45 (Update 7-10-2016, 19:45)

,,Stel dat de hoogste bieder een crimineel is, dan valt de keus niet op hem maar op de een-na-hoogste bieder", aldus de woordvoerder.

Het vaakst werd geboden op het voormalige politiebureau aan de Ailbertuslaan in Kerkrade. Het hoogste bod, 512.500 euro, was voor het oude politiebureau aan de Blauwe Kei in Breda.

,,De politie is blij met de opbrengst en het is goed nieuws voor de belastingbetaler", zei de woordvoerder van het veilingplatform.