Vindicat doet alsnog aangifte

ANP Vindicat doet alsnog aangifte

GRONINGEN - Vindicat heeft aangifte gedaan van het incident waarbij een aspirant-lid zwaargewond aan zijn hoofd raakte doordat een ouderejaars op zijn hoofd was gaan staan. Dat meldt de Groningse studentenvereniging vrijdag op haar website.

Door ANP - 7-10-2016, 20:01 (Update 7-10-2016, 20:01)

Het incident speelde zich al af in tijdens de introductieperiode. In de verklaring van de vereniging staat dat de aangifte het gevolg is ,,van voortschrijdend inzicht''. Het bestuur was niet bereikbaar om dat toe te lichten.

Het Openbaar Ministerie maakte dinsdag bekend een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar het incident.