ANP Brand naast nucleaire opslag Radboudumc

NIJMEGEN - In het Radboudumc in Nijmegen heeft zaterdag aan het eind van de ochtend brand gewoed in een gebouw naast een nucleaire opslagruimte. De brandweer rukte met veel materieel uit om te voorkomen dat de brand zou overslaan.

Door ANP - 8-10-2016, 12:18 (Update 8-10-2016, 12:18)

De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend.