Eerste raadslid ooit voor DENK

DEN HAAG - De politieke beweging DENK heeft zaterdag in Alkmaar met Mohamed Keskin zijn eerste raadslid ooit gepresenteerd.

Door ANP - 8-10-2016, 12:22 (Update 8-10-2016, 13:22)

Keskin was onafhankelijk raadslid, nadat hij zich eerder dit jaar van de PvdA-fractie in Alkmaar had afgescheiden. Hij kon zich naar eigen zeggen niet meer vinden in het beleid van de sociaaldemocraten.

Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk, ook ex-PvdA, zegt dat Keskin (36) het eerste, maar zeker niet het laatste raadslid zal zijn dat zich aansluit bij DENK.

De komende maanden zullen er volgens hem tot aan de verkiezingen meer nieuwe namen bekend worden gemaakt. Het gaat daarbij niet alleen om raadsleden die van de PvdA afkomstig zijn, maar ook van andere gevestigde partijen.

Öztürk laat weten dat zaterdag speciaal is uitgekozen om Keskin te presenteren. ,,Het is de dag van het Alkmaars ontzet, waar de spreuk 'bij Alkmaar begint de victorie' vandaan komt'', aldus het Kamerlid.

DENK is de beweging van de Kamerleden Özturk en Tunahan Kuzu, en van Sylvana Simons en Farid Azarkan. De aanpak van discriminatie is een van de hoofdpunten van de groep.