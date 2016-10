Rutte wil hooguit drie verkiezingsdebatten

DEN HAAG - Premier Mark Rutte wil voor de verkiezingen van 15 maart hooguit drie debatten met andere lijsttrekkers. Dat zei hij in het tv-programma WNL op Zondag. ,,Wat mij betreft beperken we het."

Door ANP - 9-10-2016, 11:01 (Update 9-10-2016, 11:01)

Volgens hem geven kiezers ook de voorkeur aan twee of drie debatten ,,dan er iedere avond een debat is". Hoeveel verkiezingsdebatten er komen, is nog onduidelijk. Daarover worden nog afspraken gemaakt tussen zenders en politieke partijen.

Rutte herhaalde opnieuw in de Kamer te gaan zitten, als hij geen premier wordt na de volgende verkiezingen.