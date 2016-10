'Ruzie aanleiding schietpartij Amsterdam'

ANP 'Ruzie aanleiding schietpartij Amsterdam'

AMSTERDAM - Aan de dodelijke schietpartij zaterdagochtend in de Jan Evertsenstraat in Amsterdam ging vermoedelijk een ruzie vooraf. Dat concludeerde de politie zondag na het horen van ooggetuigen.

Door ANP - 9-10-2016, 14:04 (Update 9-10-2016, 14:04)

De schietpartij kostte een 44-jarige man het leven. Twee vrienden van hem van 44 en 50 jaar raakten lichtgewond. De slachtoffers zijn geen bekenden van de politie.

Volgens ooggetuigen kregen de drie mannen ruzie met een groepje van drie of vier mannen. Hierbij zou een van hen een vuurwapen hebben getrokken en op de vrienden hebben geschoten. Een van hen overleed later in het ziekenhuis.

Zaterdagmiddag werd in een parkeergarage op het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam een man in zijn auto doodgeschoten in bijzijn van een vrouw en kind. De vrouw raakte gewond. De aanleiding voor deze schietpartij is nog onduidelijk. De politie kan nog niet zeggen of het om een liquidatie gaat. Wel onderzoekt de politie of er een verband is met een uitgebrande auto die in de nabijgelegen Heemstedestraat werd gevonden en mogelijk diende als vluchtauto. Volgens lokale media was het slachtoffer geen bekende in de onderwereld.