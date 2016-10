Weer verkeerschaos na concert Justin Bieber

ARNHEM - Het verkeer rond het Gelredome in Arnhem is zondagavond weer volledig vastgelopen na afloop van een concert van Justin Bieber. Na het optreden kwamen veel ouders hun kinderen halen. Het was de bedoeling dat ouders en kinderen van de zogenoemde kiss & ride zones gebruik zouden maken.

9-10-2016

Omdat het verkeer echter zo vast stond besloten veel mensen hun auto langs de kant van de snelweg A325 te zetten en hun kinderen daarheen te laten lopen. Dat leidde tot gevaarlijke situaties, aangezien jongeren ook de snelweg overstaken. Dat zorgde voor extra opstoppingen. De vertraging liep voor sommige mensen op tot meer dan een uur, aldus de VID.

Zaterdagavond deden zich dezelfde taferelen voor.