ANP Kamer om tafel met Turkse organisaties

DEN HAAG - De Tweede Kamer voelt maandag een aantal Turks-Nederlandse organisaties aan de tand over de ruzies die de mislukte coup in Turkije van afgelopen zomer in de Turks-Nederlandse gemeenschap teweeg heeft gebracht. De Kamer wil weten hoe Turkse Nederlanders naar Turkije en Nederland kijken.

Door ANP - 10-10-2016, 4:18 (Update 10-10-2016, 4:18)

De jacht op veronderstelde coupplegers en hun medestanders dreigde afgelopen zomer over te slaan naar Nederland. Aanhangers van moslimgeestelijke Fethullah Gülen, de grote rivaal van de Turkse president Erdogan, werden ook in Nederland voor landverraders uitgemaakt omdat hij de hand zou hebben gehad in de staatsgreep. Ouders haalden hun kinderen van veronderstelde Gülenscholen. Dat zinde de regering en het leeuwendeel van de Kamer niet.

Voor de hoorzittingen schuiven Turkse Nederlanders van allerlei pluimage aan. De Kamer heeft zowel aanhangers van Erdogan als van Gülen uitgenodigd. Vertegenwoordigers van conservatief-islamitische, nationalistische en linkse organisaties maken hun opwachting, maar ook van de Koerden, Armeniërs en alevieten. Zelfs de Islamitische Universiteit is welkom, ook al is deze in ongenade van de Kamer gevallen en zijn vergunning kwijt.