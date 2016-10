Verpleeghuizen wijzen inspectiedienst af

ANP Verpleeghuizen wijzen inspectiedienst af

DEN HAAG - Verpleeghuizen leveren voorlopig geen gegevens meer aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Eerst moet duidelijk zijn wat ze precies wil weten, waarvoor ze het gaat gebruiken en hoe de informatie gepubliceerd gaat worden, zegt een woordvoerster van brancheorganisatie ActiZ.

Door ANP - 10-10-2016, 9:48 (Update 10-10-2016, 9:52)

De publicatie door de IGZ van een zwarte lijst van de elf slechtst presterende zorginstellingen zorgde voor veel ophef afgelopen zomer. ,,Dat heeft alleen maar negatief nieuws opgeleverd. De onzorgvuldige openbaarmaking en categorisering van de uitkomsten van de IGZ-lijsten in juli van dit jaar hebben diepe sporen achtergelaten bij medewerkers, bewoners en hun familie over de vermeende onveiligheid in verpleeghuizen. Hierdoor zijn wij huiverig geworden, er moet nu eerst duidelijkheid komen'', aldus de zegsvrouw van ActiZ.

De insteek van de IGZ zou volgens haar een betere zorg voor individuen moeten zijn, niet het publiceren van lijsten zonder duiding.

Zorgvuldigheid

De IGZ zegt verbaasd te zijn over de stap van ActiZ. ,,De gesprekken hierover lopen al maanden, in eerste instantie heeft ActiZ wel ingestemd. Wij kunnen ons niet voorstellen dat verpleeghuizen niet voor openheid en transparantie zijn'', reageert een woordvoerder. Het opvragen van informatie bij de verpleeghuizen is volgens hem ,,niet vrijblijvend''.

ActiZ benadrukt dat verpleeghuizen geen bezwaar hebben tegen openheid. ,,Maar bij openbaarheid hoort ook zorgvuldigheid.''