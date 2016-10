Verscherpt toezicht UMC Utrecht opgeheven

ANP Verscherpt toezicht UMC Utrecht opgeheven

UTRECHT - De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het verscherpt toezicht op het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) beëindigd. Volgens de inspectie boekt het ziekenhuis ,,concrete vooruitgang'' met verbeteringen die zijn aangebracht. Ook heeft het bestuur de IGZ in de afgelopen maanden adequaat geïnformeerd over zaken rond de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg.

Door ANP - 10-10-2016, 12:10 (Update 10-10-2016, 12:10)

Het Utrechtse ziekenhuis werd in april van dit jaar onder verscherpt toezicht gesteld. Daarvoor hield de IGZ het UMC al nauwlettend in de gaten, naar aanleiding van een aantal ernstige medische missers op de afdelingen keel-, neus- en oorheelkunde (KNO) en hoofd-hals chirurgische oncologie (HHCO).

Hoewel het verscherpt toezicht is opgeheven, loopt er nog steeds een onderzoek naar de kwaliteit en veiligheid bij het UMC. ,,De inspectie zal het UMC Utrecht nauwgezet blijven monitoren, zo nodig in combinatie met de inzet van bestuurlijke maatregelen'', aldus de IGZ.

Het ziekenhuis laat in een reactie weten onverkort door te gaan met het doorvoeren van veranderingen. ,,Het afgelopen halfjaar is ons een spiegel voorgehouden. Zorg is pas goed als die door onze patiënten en hun naasten als goed wordt ervaren, en daar hadden wij werk te doen'', zegt Margriet Schneider, bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht.