ANP Nieuw paspoort kan voortaan thuisbezorgd

DEN HAAG - Wie een nieuw paspoort heeft aangevraagd, hoeft dat in het vervolg niet per se meer op het gemeentehuis op te halen. Gemeenten mogen reisdocumenten voortaan ook thuis of op het werk bezorgen als ze dat willen. De kosten mogen ze doorberekenen aan de ontvanger van paspoort of identiteitskaart.

Door ANP - 10-10-2016, 12:38 (Update 10-10-2016, 12:38)

De maatregel van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken, die volgende maand ingaat, moet het de burger gemakkelijker maken. Inwoners van gemeenten die de bezorgservice aanbieden dienen alleen voor de aanvraag nog aan het loket te verschijnen.

Gemeenten mogen ook mensen die hun reisdocument zijn verloren de gang naar het gemeentehuis besparen. Deze burgers kunnen de vermissing voortaan via internet melden. De gemeente kan het document zo sneller ongeldig verklaren, zodat het niet door kwaadwillenden kan worden gebruikt.