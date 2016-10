Kolonie oeverzwaluwen Rijsenhout werd levend begraven

Jonge oeverzwaluw, gevangen aan de rand van de Toolenburgerplas, juni 2016.

RIJSENHOUT - De gemeente Haarlemmermeer en aannemer De Wilde Infra en Cultuurtechniek hangt elk een boete van 650 euro boven het hoofd.

Door Hein Flach - 10-10-2016, 16:33 (Update 10-10-2016, 16:53)

Door toedoen van de gemeente als opdrachtgever en de Vijfhuizense aannemer is in juni 2015 een kolonie broedende oeverzwaluwen in de Geniedijk bij Rijsenhout levend begraven. Daarvan werd aangifte gedaan. De partijen troffen elkaar maandag bij de rechtbank in Haarlem.

Fervent vogelaar

De Hoofddorper Norman Graafsma is fervent vogelaar en lid van de oeverzwaluwwerkgroep Haarlemmermeer. Er hoeft maar één zwaluwtje in de...