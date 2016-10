Dode na schietpartij bij AMC in Amsterdam

AMSTERDAM - Bij een schietpartij op de Meibergdreef in Amsterdam is maandagavond een persoon om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer werd in de buurt van het Academisch Medisch Centrum (AMC) neergeschoten. Omstanders probeerden het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De politie, die de melding rond 23.30 uur binnenkreeg, is een zoekactie gestart naar de dader, die op de fiets is gevlucht richting station Holendrecht.