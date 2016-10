Dode na schietpartij bij AMC in Amsterdam

Foto’s: HFV Bekijk Fotoserie

AMSTERDAM - Bij een schietpartij op de Meibergdreef in Amsterdam is maandagavond een persoon om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer werd in de buurt van het Academisch Medisch Centrum (AMC) neergeschoten. Omstanders en hulpverleners probeerden het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De politie, die de melding rond 23.30 uur binnenkreeg, is een zoekactie gestart naar de dader, die op de fiets is gevlucht richting station Holendrecht.

Amsterdam werd dit weekend opgeschrikt door meerdere schietpartijen met dodelijke afloop. Zaterdag werd in de vroege ochtend een man doodgeschoten aan de Jan Evertsenstraat en aan het eind van de middag was het op het Koningin Wilhelminaplein opnieuw raak. Daar werd in een parkeergarage een man in het bijzijn van zijn vrouw en een kind in een auto doodgeschoten. De vrouw raakte zwaargewond, het kind bleef lichamelijk ongedeerd.

Een 44-jarige man overleefde het schietincident in de Jan Evertsenstraat niet. Hij werd door meerdere kogels getroffen. Twee andere mannen van 44 en 50 jaar raakten gewond.