Stichting schendt privacy van kleinkinderen

UTRECHT - Door op internet gegevens van kinderen te zetten met wie grootouders contact zoeken, schendt de stichting Voor Mijn Kleinkind hun privacy en die van hun ouders. Dat meldt AP, de Autoriteit Persoonsgegevens dinsdag. Wat de stichting doet is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. De autoriteit dreigt met maatregelen als de werkwijze niet wordt aangepast.

Door ANP - 11-10-2016, 11:45 (Update 11-10-2016, 11:45)

Op de site voormijnkleinkind.nl kunnen grootouders die tegen hun wil geen contact hebben met hun kleinkind een pagina voor hem of haar aanmaken en daarop berichten plaatsen. Wie in een zoekmachine de voor- en achternaam van een kind intypt, kan bij deze pagina terechtkomen.

,,Het kan voor een kind, dat zich toch vaak al in een kwetsbare positie bevindt, heel belastend zijn. Dat mag dus niet'', aldus Wilbert Tomesen van de AP. ,,Uit zo'n oproep tot contact kun je afleiden dat er problematische familieomstandigheden zijn. Dat is heel erg gevoelige informatie over een kind en diens ouders.''

De ouders of het kind, mits zestien jaar of ouder, kunnen vragen de persoonsgegevens te verwijderen. Doet de stichting dat niet, dan kan de zaak worden voorgelegd aan de rechter.

De stichting heeft de gegevens op de site aangepast naar de eerste letter van de achternaam. Bezoekers moeten nu eerst een wachtwoord aanvragen en de berichten zijn bovendien pas te zien als grootouders toestemming geven. Maar dat is volgens de autoriteit nog niet voldoende.

,,We willen contactherstel mogelijk maken en zijn geen voorstander van het wettelijk afdwingen van omgang met een kleinkind'', aldus de stichting. Die vindt dat de overheid grootouders in de kou laat staan. Vaak is het contact verbroken door een echtscheiding, psychische problemen of de ontvoering van een (klein)kind.