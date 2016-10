Doodgeschoten man bekende van de politie

AMSTERDAM - De man die maandagavond laat in Amsterdam-Zuidoost is omgekomen bij een schietpartij, was een bekende van de politie. Het slachtoffer was 24 jaar oud en stierf ter plekke aan zijn verwondingen.

Volgens de politie ging mogelijk aan de schietpartij op de Meibergdreef, in de buurt van het Academisch Medisch Centrum (AMC), een mishandeling vooraf. Dit zou eerder op de avond zijn gebeurd bij een horecazaak aan Reigersbos.

De dader vluchtte op de fiets richting station Holendrecht. De politie heeft de omgeving uitgekamd, met onder meer een politiehelikopter en een oproep via Burgernet. Van hem ontbreekt nog ieder spoor.

Het slachtoffer is volgens Het Parool een crimineel die al heel wat op zijn kerfstok had, waaronder een poging tot moord, zware mishandelingen en diefstallen. De politie kon dit niet bevestigen.

Het is de derde fatale schietpartij in Amsterdam in een paar dagen tijd. De incidenten hebben geen verband met elkaar. Volgens een woordvoerder van de politie heeft de opsporing van vuurwapens een hoge prioriteit. ,,We proberen zoveel mogelijk wapens van de straat te halen. Mensen die ze voor handen hebben, schromen namelijk niet ze ook te gebruiken.''