Haagse Van Gogh op Tefaf New York

OOSTERBEEK/NEW YORK - De Oosterbeekse kunsthandelaar Bob Albricht presenteert op de kunstbeurs Tefaf New York Fall 2016 een Van Gogh uit particulier bezit. Het gaat om ,,Gezicht op de Nieuwe kerk en oude huizen in Den Haag''. Het in 1883 geschilderde werk was sinds 1970 in handen van een Franse verzamelaar.

Door ANP - 11-10-2016, 12:16 (Update 11-10-2016, 12:16)

Het is een olieverf op doek dat op paneel is gelijmd. Met 35,5 x 26 cm is het geen groot schilderij. De vraagprijs is 2,4 miljoen dollar.

Fred Leeman, voormalig hoofdconservator van het Van Gogh Museum in Amsterdam, zegt dat het schilderij kan worden opgevat als een persoonlijk aandenken van de schilder aan Den Haag. Het is ook één van de vroegste doeken waarop Van Gogh zich echt en definitief laat kennen als schilder, aldus Leeman: ,,Hij is daar al heel handig met olieverf. Hij weet goed licht te suggereren, de toren glimt in het licht.''

Vincent van Gogh vertrok in december 1881 naar Den Haag om les te nemen bij onder anderen Anton Mauve, schilder van de Haagse School. In 1883 ging Van Gogh naar Drenthe.

Het schilderij was voor het laatst voor publiek te zien op de tentoonstelling De Haagse School en de jonge Van Gogh in het Haagse Gemeentemuseum in 2005.

Tefaf New York Fall 2016, het nieuwe Amerikaanse broertje van de beroemde kunstbeurs in Maastricht, is van 21 tot en met 26 oktober . De internationaal werkende galerie Haboldt komt er met een Piet Mondriaan: Haystacks III.