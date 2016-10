Onderdoorgang Rijks decor voor dancefeest

ANP Onderdoorgang Rijks decor voor dancefeest

AMSTERDAM - De passage onder het Rijksmuseum is volgende week vrijdag de plek voor een dancefeest. De Amerikaanse dj Maceo Plex draait een vier uur durende set in de onderdoorgang van het Amsterdamse museum. Het is de eerste keer dat hier een dergelijk evenement plaatsvindt, liet organisator Audio Obscura weten.

Door ANP - 11-10-2016, 13:13 (Update 11-10-2016, 13:13)

Het feest maakt deel uit van het Amsterdam Dance Event en duurt van 19.00 tot 23.00 uur. De dj maakt in zijn set gebruik van geluidsfragmenten van eeuwenoude instrumenten uit de collectie van het Rijksmuseum, zoals snaarinstrumenten, fluiten en piano's. Voordat die in de verzameling komen, worden ze namelijk bespeeld door muzikanten zodat ook het bijbehorende geluid te horen is als ze worden tentoongesteld. Deze opnames verwerkt Maceo Plex in zijn optreden.

De dj bracht onlangs een bezoek aan het museum om inspiratie op te doen. Daarvan zijn beelden gemaakt, die ook te zien zijn tijdens het event.

Tickets zijn gratis als je je inschrijft via de Facebookpagina van Audio Obscura. Hoeveel kaarten er beschikbaar zijn, wordt niet bekendgemaakt.