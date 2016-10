Bussemaker verdedigt omstreden consultant

DEN HAAG - Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) moest een onderwijsconsultant die eerder subsidie in eigen zak had gestoken wel opnieuw in de arm nemen omdat hij nu eenmaal de beste kandidaat was voor de nieuwe klus. Met dat verweer verdedigde Bussemaker zich dinsdag tegen kritische vragen van Tweede Kamerleden.

Door ANP - 11-10-2016, 15:01 (Update 11-10-2016, 15:01)

D66'er Paul van Meenen vroeg Bussemaker om opheldering over de ,,dubieuze relatie tussen consultant en minister''. Van Meenen was op het spoor gezet door NRC Handelsblad, dat over de zaak berichtte. Hij stipte aan dat Bussemaker consultant Hans Kamps als adviseur bijstond en volgens Kamps met hem bevriend is.

De PvdA-minister pareerde met de mededeling dat ze bij haar aantreden haar adviesfunctie al had opgegeven en het dossier had overgedragen aan collega-minister Edith Schippers. Ze verdedigde Kamps, die volgens haar een administratieve fout had gemaakt. Het zo ten onrechte opgestreken geld is volgens haar teruggevorderd.