Minder wanbetalers zorgverzekering

DEN HAAG - Het aantal mensen dat zijn zorgpremie niet betaalt, is flink afgenomen. Op 1 augustus 2016 waren er 290.000 wanbetalers, eind 2014 waren het er nog ruim 325.000.

Door ANP - 11-10-2016, 15:16 (Update 11-10-2016, 15:16)

Dat blijkt uit stukken die minister Edith Schippers (Volksgezondheid) dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde. Volgens de minister daalt het aantal wanbetalers in de zorg door de nieuwe mogelijkheden die zorgverzekeraars hebben om betalingsregelingen te treffen. Vooral CZ en Zilveren Kruis hebben die gebruikt om mensen uit de zogenoemde wanbetalersregeling te krijgen. Schippers roept de andere zorgverzekeraars op dit voorbeeld te volgen.

Iedereen die woont of werkt in Nederland moet een zorgverzekering afsluiten. Mensen die wel verzekerd zijn tegen ziektekosten, maar minstens zes maanden geen premie hebben betaald hoewel ze een betalingsregeling is aangeboden, worden gezien als wanbetaler.