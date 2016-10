NOS: Clubs nemen maatregelen om kunstgras

ANP NOS: Clubs nemen maatregelen om kunstgras

HILVERSUM - Vele honderden voetbalclubs maken zich zorgen over de mogelijke risico's van het voetballen op kunstgras. Ten minste 82 voetbalclubs hebben daarom concrete maatregelen genomen of gaan dat op korte termijn doen. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS.

Door ANP - 11-10-2016, 18:45 (Update 11-10-2016, 18:45)

De maatregelen die de clubs nemen variëren. Sommige clubs gebruiken hun kunstgrasvelden voorlopig helemaal niet meer. Andere laten jeugdspelers er niet meer op trainen of spelen, staken de keeperstrainingen op kunstgras, stellen de aanleg van velden uit of vervangen de velden of het materiaal waarmee ze ingestrooid zijn.

Aanleiding voor de plotselinge zorgen om de kunstgrasvelden is een uitzending van Zembla afgelopen woensdag. Daarin zeggen wetenschappers dat het RIVM nooit goed heeft onderzocht of kankerverwekkende stoffen in dit zogeheten rubbergranulaat in het lichaam van sporters terecht kunnen komen.