Thuis is niet per se reisdoel in avondspits

DEN HAAG - De meeste mensen die in de ochtendspits in de auto stappen of met het openbaar vervoer reizen, zijn op weg naar werk of school. Maar tijdens de avondspits reizen mensen relatief vaak om een andere reden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Door ANP - 12-10-2016, 2:26 (Update 12-10-2016, 2:26)

In de avondspits zijn relatief veel mensen op pad om boodschappen te doen of voor sociale contacten. Het gaat dan minder vaak om woon-werkverkeer dan 's ochtends.

Uit de cijfers van 2014 blijkt dat van de bijna 8,3 miljoen verplaatsingen tijdens de ochtendspits 46 procent bestond uit woon-werkverkeer of zakelijk bezoek. Voor 31 procent was onderwijs of cursus het reismotief. Op een gemiddelde werkdag waren er 's avonds 9,7 miljoen verplaatsingen, 29 procent daarvan was woon-werkverkeer.

In het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) kregen mensen vragen voorgeschoteld over hoe ze zich verplaatsen en wat hun reisdoel was.