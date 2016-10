’No Surrender bedreigde Panorama’

AMSTERDAM - Met bedreigingen en een contract dwong de top van motorclub No Surrender Panorama in 2014 om af te zien van publicaties over de motorclub.

Twee kopstukken van No Surrender lieten hoofdredacteur Frans Lomans tegen zijn zin een contract ondertekenen waarin stond dat verslaggeefster Mylène de la Haye niet meer mocht publiceren over de motorclub, schrijft de NRC.

Rechercheurs hebben onlangs met Lomans gesproken over het voorval maar de hoofdredacteur heeft geen aangifte gedaan.

De bedreiging van Panorama staat niet op zichzelf. De rechtbank bespreekt donderdag de voortgang van een strafrechtelijk onderzoek naar Klaas Otto, de oprichter en oud-leider van No Surrender.