OM onderzoekt contract Panorama en motorclub

ANP

BREDA - Het Openbaar Ministerie (OM) is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar een contract waarin hoofdredacteur Frans Lomans van weekblad Panorama verklaart om geen (negatieve) publiciteit meer te schenken aan motorclub No Surrender.

’No Surrender bedreigde Panorama’

Met bedreigingen en een contract dwong de top van motorclub No Surrender Panorama in 2014 om af te zien van publicaties over de motorclub.

Het OM onderzoekt of er sprake is van strafbare feiten en denkt daarbij aan bedreiging of afpersing, aldus een woordvoerster naar aanleiding berichtgeving van NRC.

De verklaring is ondertekend door Lomans en twee leden van No Surrender die optreden namens oprichter Klaas Otto, die het contract overigens al anderhalf jaar geleden op zijn Facebook zette.

Volgens de verklaring zijn afspraken geschonden die verslaggeefster Mylène de la Haye met de motorclub had en wordt de samenwerking verbroken. Panorama riskeert een boete van 5000 euro als de overeenkomst niet wordt nageleefd.

De politie heeft contact gehad met de hoofdredacteur over het contract, maar door hem is geen aangifte gedaan. Lomans was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.

Klaas Otto zit momenteel vast op verdenking van afpersing, witwassen, brandstichting. Voor die zaken komt hij donderdag voor het eerst in het openbaar voor de rechter. Er loopt tegen hem ook nog een onderzoek voor het beramen van een liquidatie.