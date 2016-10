Skipas gemiddeld ruim 5 euro duurder

ANP Skipas gemiddeld ruim 5 euro duurder

AMSTERDAM - Wintersporters zijn dit seizoen gemiddeld 5,30 euro meer kwijt aan hun skipas dan vorig jaar. Dat kom neer op een prijsstijging van 3 procent, meldt wintersportwebsite Snowplaza woensdag op basis van een eigen inventarisatie.

Door ANP - 12-10-2016, 12:20 (Update 12-10-2016, 12:20)

De gemiddelde prijs voor zes dagen skiën of snowboarden in een van de grotere skigebieden in de Alpen ligt komende winter op 248 euro. Wanneer ook de kleinere, minder sneeuwzekere regio's in bijvoorbeeld Duitsland worden meegerekend, komt de gemiddelde prijs op 237 euro.

De duurste wintersportgebieden liggen nog altijd in Zwitserland. Wel is dat land iets voordeliger dan vorig jaar. De meeste gebieden hebben de prijzen gelijk gehouden, maar de wisselkoers van Zwitserse frank is gunstiger. Dat scheelt een paar euro.

De populaire Franse skigebieden Les Trois Vallées, Espace Killy en Les Portes du Soleil rekenen dit jaar tussen de 5 en 8 euro per week meer voor het gebruik van de liften en gondels. Voor een zesdaagse pas in het Oostenrijkse Ski Arlberg moet een tientje meer worden betaald.