ANP 'Nederlanders in heropvoedingskamp IS'ers'

IDLIB - Rebellen in Syrië hebben een kamp opgezet om overlopers en krijgsgevangenen van terreurbeweging Islamitische Staat te rehabiliteren. In het kamp zitten onder meer Nederlanders, meldt de BBC woensdag. Ook de families van voormalige IS-leden worden in het kamp opgevangen.

Door ANP - 12-10-2016, 13:35 (Update 12-10-2016, 13:35)

De BBC sprak met de commandant van Jaysh al-Tahrir, de rebellengroep die de baas is over het kamp. Volgens Mohammad al-Ghabi zitten er zo'n driehonderd gewezen IS-leden in het kamp, gelegen in het noorden van de provincie Idlib.

Een team van de BBC was niet in staat het kamp te bezoeken, maar ontving wel informatie en beelden uit het kamp. Een van de strijders, die zich de naam Abu Sumail heeft aangemeten, zou twee jaar geleden uit Nederland naar Syrië zijn gereisd, via België en uiteindelijk Turkije. Hij noemde de wijze waarop strijders uit het buitenland worden behandeld ontluisterend.