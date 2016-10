Q-koortspatiënten slepen staat voor de rechter

ANP Q-koortspatiënten slepen staat voor de rechter

DEN HAAG - Driehonderd Q-koortspatiënten slepen de staat maandag voor de rechter. Zij vinden dat de overheid schuldig is aan hun ziekte door veel te lang te wachten met het nemen van maatregelen, zegt Luc Rohof, advocaat van de slachtoffers.

Door ANP - 12-10-2016, 14:41 (Update 12-10-2016, 14:41)

De Q-koortsepidemie woedde van 2007 tot 2010. De ziekte verspreidde zich via besmette geitenhouderijen, eerst in Brabant en later over het hele land. Officieel zijn er inmiddels al 75 mensen overleden aan de ziekte. Maar in werkelijkheid zijn het er waarschijnlijk veel meer, omdat artsen de ziekte vaak moeilijk herkennen.

,,Het wrange is dat geitenhouders wel zijn gecompenseerd, terwijl de patiënten nu met de ellende zitten. De overheid heeft twee jaar lang de boot afgehouden in plaats van snel op te treden'', stelt Rohof. Hij wijst erop dat bij eerdere dierenziektes zoals de vogelgriep en varkenspest, er wel meteen adequate maatregelen werden genomen. ,,Toen werden er voor de hand liggende maatregelen genomen zoals een fokverbod, een transportverbod en een uitrijverbod van mest''.

Rohof wil nog niet zeggen wat voor schadevergoedingen de slachtoffers eisen. ,,Eerst willen we een erkenning van aansprakelijkheid, ik noem nu geen concrete bedragen''. De rechtbank verwacht dat veel eisers de zitting zullen bijwonen.

De provincie Noord-Brabant riep vorige maand minister Edith Schippers (Volksgezondheid) op om mensen die mogelijk besmet zijn geraakt met de Q-koortsbacterie op te sporen. Aanleiding is een rapport van eerder dit jaar waaruit blijkt dat de gevolgen van de ziekte op de langere termijn veel schadelijker kunnen zijn dan gedacht.