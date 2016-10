Utrecht: inkomen van sommigen echt te laag

UTRECHT - Het inkomen van stellen en van gezinnen met kinderen ouder dan twaalf jaar die afhankelijk zijn van een uitkering, is structureel te laag. Als het rijk die uitkeringen niet verhoogt, kan de gemeente echte armoede voor zulke groepen inwoners niet voorkomen.

Door ANP - 12-10-2016, 17:45 (Update 12-10-2016, 17:51)

Dat zegt woensdag de Utrechtse wethouder Victor Everhardt, die in Den Haag aan de bel gaat trekken. Utrecht is vorig jaar met enkele andere gemeenten in Nederland begonnen met experimenten om armoede in de stad uit te bannen.

Nu blijkt dat een gezin met oudere kinderen op bijstandsniveau 307 euro in de maand tekortkomt, ook als gebruik is gemaakt van alle oude en nieuwe regelingen in de stad. Een stel in de bijstand zonder kinderen heeft elke maand 138 euro te weinig.

Het kenniscentrum voor huishoudfinanciën Nibud heeft dat voor de gemeente uitgerekend nu het armoedebeleid bijna een jaar loopt. Sommige gezinnen kunnen zelfs dingen als energie, voeding en huur niet altijd betalen. Op visite gaan of kinderen zakgeld geven is onmogelijk.

Volgens Everhardt is niet alleen de uitkering, maar ook het kindgebonden budget voor gezinnen met oudere kinderen te laag. Daarnaast is Utrecht een dure stad om in te wonen. De gemeente gaat met de corporaties praten over huurverlagingen en het uitbreiden van het aantal sociale huurwoningen. ,,Maar als het rijk het basisinkomen niet op orde brengt, heeft alle maatwerk en incidentele ondersteuning geen zin.''