IS-spijtoptant Abu Sumail is Leidenaar Reda

Screenshot BBC Abu Sumail Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Flink wat ingewijden legden de beelden van Abu Sumail al-Hollandi, een overgelopen IS-strijder die woensdag op de BBC vertelde over het waarom van zijn vlucht, naast de foto’s van Leidenaar Reda Nidalha.

Door Annet van Aarsen - 12-10-2016, 20:48 (Update 12-10-2016, 21:20)

Dezelfde ogen, dezelfde wenkbrauwen, er is maar een conclusie: Abu Sumail is Reda Nidalha. De Leidenaar vertrok in de zomer van 2014 - na een verblijf in Antwerpen waar hij door contacten met Sharia4Belgium radicaliseerde - naar Raqqa. Hij werd een bekende Syrië-ganger. Niet omdat hij in het...