Romano wil totale vrijspraak

PALMA DE MALLORCA - Romano van der Dussen, die jarenlang onterecht in de Spaanse gevangenis zat als zedendelinquent, vecht verder voor totaal eerherstel.

Door Hilde Postma - 12-10-2016, 23:25 (Update 12-10-2016, 23:25)

Hij is van plan de Brit Mark Dixie in zijn cel te bezoeken, om hem te vragen waarom die maar één van de drie zedendelicten heeft bekend waarvoor Van der Dussen in augustus 2003 werd opgepakt.

De oud-inwoner van Oudkarspel wil dat Dixie, die in Engeland levenslang vastzit voor onder andere de moord op het model Sally Anne Bowman, de...