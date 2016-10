Wiebes onder vuur door rel fiscus

DEN HAAG - De Tweede Kamer is totaal verbijsterd over de totstandkoming van de enorme vertrekregeling bij de Belastingdienst. Inmiddels staat de fiscus onder curatele, maar de oppositie zal staatssecretaris Wiebes (Financiën) vandaag over de knie leggen over de vraag waarom hij niet veel eerder ingreep.

Door verslaggever - 13-10-2016, 7:00 (Update 13-10-2016, 7:00)

Wiebes stuurde gisternacht het recentste exemplaar in een reeks pijnlijke brieven over de vertrekregeling voor fiscusmedewerkers aan de Tweede Kamer. Daarin is het hele debacle nog eens in volle omvang uiteengezet. Vanwege de reorganisatie bij de...