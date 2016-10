Persoon valt naar beneden bij Meelfabriek

ANP Persoon valt naar beneden bij Meelfabriek

LEIDEN - Brandweerkorpsen uit Leiden en Utrecht zijn in de nacht van woensdag op donderdag uitgerukt omdat bij de voormalige Meelfabriek in Leiden iemand 'meters' naar beneden is gevallen. Volgens een woordvoerder van de brandweer ligt het gewonde slachtoffer op een moeilijk bereikbare plaats.

Door ANP - 13-10-2016, 5:46 (Update 13-10-2016, 5:46)

Het bouwterrein was afgezet, maar twee personen klommen eerder in de nacht langs de afzetting en het dak van een van de hoogste panden op. Eén persoon viel daar rond half vijf af en ligt nu op de twaalfde verdieping van een ander pand. ,,Hij ligt op ongeveer zeventig meter hoogte. Er is een gespecialiseerd hoogtereddingsteam uit Utrecht onderweg. Ondertussen wordt het slachtoffer behandeld door ambulancepersoneel."

Wat het slachtoffer exact mankeert is nog niet duidelijk, hij heeft in ieder geval zijn been gebroken.

De Meelfabriek is een industrieel complex op de hoek van de Oosterkerkstraat en de Zijlsingel in Leiden. Het complex bestaat uit dertien gebouwen, waaronder een ketelhuis, silo's, gebouwen voor meelbewerking, een pakhuis en een kantoor met dienstwoning en fietsenstalling. De fabriek wordt niet meer gebruikt, een projectontwikkelaar bouwt er woningen.