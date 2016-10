Kritiek op laat ingrijpen Wiebes bij fiscus

DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft donderdag opnieuw felle kritiek geuit op staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) over misstanden bij de reorganisatie van de Belastingdienst. Veel partijen vinden dat hij veel te laat heeft ingegrepen toen een vrijwillige vertrekregeling totaal uit de hand liep. Ook zou hij de Kamer te laat hebben geïnformeerd.

Door ANP - 13-10-2016, 10:59 (Update 13-10-2016, 11:31)

Wiebes ,,heeft geslapen en geblunderd, en nu moet hij proberen recht te praten wat krom is'', aldus PVV-Kamerlid Tony van Dijck. Hij vindt het onbegrijpelijk dat er niet aan de rem is getrokken toen de vakbonden waarschuwden dat veel te veel werknemers gebruik wilden maken van de afvloeiingsregeling.

Pieter Omtzigt (CDA) sprak van een volstrekt bizarre regeling, die te wijten is aan de ,,cultuur van informele besluitvorming'' bij de fiscus. Hij had waardering voor de ,,ferme'' maatregelen die Wiebes inmiddels heeft getroffen, maar vroeg zich af waarom niemand eerder kon ingrijpen.

Corruptie en maffiapraktijken

SP'er Farshad Bashir deed er nog een schepje bovenop. Hij sprak van corruptie en maffiapraktijken. Hij maakte duidelijk liever VVD-bewindsman Wiebes te zien vertrekken dan de 5000 man die bij de Belastingdienst weg moeten.

Behalve de oppositiepartijen, hadden ook de regeringspartijen VVD en PvdA nog veel vragen over de gang van zaken. PvdA'er Ed Groot sprak over ,,verspilling'' van belastinggeld. Waarom is de hele besluitvorming niet getoetst, vroeg hij zich af.

VVD-Kamerlid Aukje de Vries uitte haar zorgen over de continuïteit van de dienstverlening bij de fiscus, nu zo veel werknemers in korte tijd vertrekken. Een ,,beperktere en gerichtere'' regeling was beter geweest dan deze ,,royale'', zei ze.