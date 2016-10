Metro wordt 'ruggengraat' Amsterdams ov

AMSTERDAM - De metro wordt ,,de ruggengraat'' van het Amsterdamse openbaar vervoer. Als in 2018 de Noord-Zuidlijn gaat rijden, die Amsterdam-Noord met de Zuidas verbindt, wordt hele ov-netwerk in de stad opnieuw ingericht. ,,Niet eerder in de 116-jarige geschiedenis van GVB veranderden zoveel lijnen van nummer of route'', schrijft directeur Alexandra van Huffelen van vervoerbedrijf GVB in het concept-vervoerplan dat nu bij de Stadsregio ligt.

Door ANP - 13-10-2016, 12:33 (Update 13-10-2016, 12:33)

Door de komst van de metrolijn gaan bussen en trams op bepaalde trajecten minder vaak rijden. Dit scheelt kosten. Bovendien zijn metro's ,,snel en punctueel en kunnen ze veel reizigers op een comfortabele manier vervoeren'', aldus het GVB.

Het vervoersbedrijf waarschuwt dat reizigers in de toekomst vaker moeten overstappen, maar dat de duur van hun reis door de snelle metro's korter zal zijn.