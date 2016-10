Klaas Otto: ik wist niet van contract Panorama

BREDA - Oprichter Klaas Otto van No Surrender heeft donderdag gezegd dat hij niet betrokken is geweest bij het veelbesproken contract dat de motorclub opstelde en liet ondertekenen door hoofdredacteur Frans Lomans van Panorama.

Door ANP - 13-10-2016, 15:32 (Update 13-10-2016, 16:45)

,,Ik zag het getekende contract voor het eerst op een clubavond. Big Willem liet het me zien en vertelde dat het was geregeld'', reageerde Otto donderdag in de rechtbank op alle ophef die woensdag was ontstaan nadat NRC publiceerde over de overeenkomst.

Big Willem is voormalig president Willem van Boxtel van de Hells Angels die kort lid was van No Surrender.

In het contract belooft Panorama geen (negatieve) publiciteit meer te schenken aan motorclub No Surrender. De verklaring is ondertekend door Lomans en twee leden van No Surrender die zouden optreden namens oprichter Klaas Otto.