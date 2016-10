Monasch wil PvdA redden van 'matchfixende' top

DEN HAAG - De strijd om het lijsttrekkerschap van de PvdA is voorgekookt voor Diederik Samsom en Lodewijk Asscher. Dat vindt kandidaat-lijsttrekker Jacques Monasch. Hij wil de strijd met dit tweetal aangaan om een eind te maken aan ,,matchfixing'' door de partijtop en de achterban van de partij een alternatief te bieden voor de samenwerking met de VVD. Samsom en Asscher zouden zich daaraan hebben verbonden.

Door ANP - 13-10-2016, 16:50 (Update 13-10-2016, 16:50)

Monasch deed donderdag bij de aftrap van zijn lijsttrekkerscampagne zijn beklag over de ,,poppenkast'' die partijvoorzitter Hans Spekman volgens hem van de verkiezing heeft gemaakt. Het Kamerlid liet eerder weten dat hij de Haagse politiek zou verlaten, maar heeft zich bedacht omdat de beloofde openheid in de partij uitbleef. Hij wil de PvdA-aanhang die teleurgesteld is over het kabinetsbeleid een stem geven en pleit voor een open verkiezing, waaraan ook niet-leden mogen deelnemen.