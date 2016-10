Aanpak infectieziekten rijksbreed op orde

DEN HAAG - Uitbraken van infectieziekten als zika, ebola en q-koorts kunnen nu ook in Caribisch Nederland volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO worden aangepakt. Op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn voldoende laboratoria en controlesystemen om snel op te kunnen treden als er een ziekte opduikt die snel om zich heen kan grijpen.

Door ANP - 13-10-2016, 19:12 (Update 13-10-2016, 19:12)

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) meldde dat donderdag in Rotterdam tijdens de internationale top over infectieziekten, de Global Health Security Agenda (GHSA). De Amerikaanse president Barack Obama kwam met het initiatief voor deze top waar internationaal afspraken worden gemaakt om uitbraken van infectieziekten te bestrijden en te voorkomen. Doordat er steeds meer wordt gehandeld en gereisd, neemt de kans op verspreiding van ziekten toe. Intussen groeit de weerstand van bacteriën tegen geneesmiddelen. En dan is er ook nog kans op bacteriële oorlogsvoering en zogenoemd bioterrorisme.

Woensdag en donderdag woonden vertegenwoordigers van meer dan veertig landen de conferentie bij.