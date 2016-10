’Reorganisatie politie afgekocht’

DEN HAAG - Het onderzoek naar geldverkwisting en fraude door de centrale ondernemingsraad (cor) van de politie dreigt de uitvoering van de reorganisatie te frustreren.

Door Mick van Wely - 14-10-2016, 7:03 (Update 14-10-2016, 7:03)

Volgende week moeten besluiten worden genomen over de personele reorganisatie en de aanschaf van ME-voertuigen. Probleem is dat de ondernemingsraden van de regionale eenheden geen vertrouwen meer hebben in cor. Sommige lokale or’s dreigen de cor op te blazen.

De rel wordt groter en groter en in wandelgangen binnen de politie wordt zelfs al gerept over een parlementaire...