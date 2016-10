NS gooit dienstregeling drastisch om

UTRECHT - Voor bijna iedere treinreiziger verandert er onderweg wel iets door de nieuwe dienstregeling van de NS. Die gaat op 11 december in en is vanaf deze vrijdag 12.00 uur op de website van de spoorwegen te bekijken. Volgens de NS zijn de meest ingrijpende wijzigingen sinds 2007 nodig om de komende jaren verdere groei mogelijk te maken.

Door ANP - 14-10-2016, 12:09 (Update 14-10-2016, 12:09)

Reizigers hoeven volgens staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) niet te vrezen voor chaos rond de invoering van het nieuwe spoorboekje. ,,Het is aan de NS en mij om ervoor te zorgen dat de trein betrouwbaar is'', zei Dijksma vrijdag.

Dagelijks gaan 150 treinen meer rijden dan dit jaar. Er komen meer rechtstreekse verbindingen en wachttijden worden korter, beloven de spoorwegen. Maar de verbetering voor de ene reiziger betekent soms een verslechtering voor de ander.

Tijdswinst

Zo gaat de intercity tussen Den Haag en Eindhoven over de hogesnelheidslijn (hsl) rijden. Dat levert tijdswinst op voor veel reizigers, maar wie regelmatig van en naar Dordrecht reist gaat er juist op achteruit. De stad ligt namelijk niet aan de hsl. Ter compensatie gaat een keer per uur een intercity rijden tussen Dordrecht en Breda.

Wie tussen het westen van de Randstad en Brabant reist, krijgt overigens wel in eerste instantie een overstap erbij in Breda. Verder gaat de NS nieuwe treinen testen op het traject en dat levert hinder op.

In het zuidwesten wordt ook geschoven: tussen Vlissingen en Rotterdam gaat de reistijd met vijf minuten omhoog, doordat de intercity uit Zeeland langer in Roosendaal blijft stilstaan. Wie vanuit Zeeland naar Brabant gaat, boekt daardoor juist tien minuten tijdswinst.

Sneller

Verder verdubbelt de NS het aantal intercity's tussen Almere en Schiphol van twee tot vier per uur. Maar tussen Almere en Utrecht gaat het juist vijf minuten trager. Ook de verbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf wordt beter: reizigers leggen de reis straks een kwartier sneller af door een betere aansluiting in Venlo. Vanuit de Limburgse stad komt er ook een rechtstreekse verbinding naar Den Bosch en Utrecht. Reizigers tussen Venlo en Den Haag krijgen dan weer een overstap voor de kiezen in Eindhoven.

Voor komend jaar verwacht de NS dat het aantal reizigers met 2 procent groeit. Dat zijn 20.000 extra treinreizen per dag.