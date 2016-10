Plasterk blijft Samsom trouw

ANP Plasterk blijft Samsom trouw

DEN HAAG - Diederik Samsom kan in de strijd om het lijsttrekkerschap van de PvdA rekenen op de steun van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken). Plasterk vindt dat Samsom zich bewezen heeft en opnieuw een kans moet krijgen en niet moet worden ingeruild voor bijvoorbeeld vicepremier Lodewijk Asscher, die zich voor de lijsttrekkersverkiezing zou warmlopen.

Door ANP - 14-10-2016, 12:31 (Update 14-10-2016, 12:31)

Er zijn volgens Plasterk misschien andere kandidaat-lijsttrekkers die even goed zijn als Samsom, maar de zittende leider moet voorrang krijgen zolang er geen reden is afscheid van hem te nemen. Kiezers zullen zelf ook trouw en solidair zijn als de partij daarin het goede voorbeeld geeft, hoopt de minister. Plasterk heeft er alle vertrouwen in dat Samsom de boel weer aan de praat krijgt en de gunst van de kiezer terugwint.

Plasterk neemt het al langer voor Samsom op. Hij voelde aanvankelijk ook niets voor een lijsttrekkersverkiezing.

Andere PvdA-bewindslieden houden zich voorlopig op de vlakte.