ANP Kinderen vestigen wereldrecord programmeren

AMSTERDAM - Door met 11.368 kinderen tegelijk te programmeren hebben deze kids vrijdag het wereldrecord programmeren gevestigd. Ze volgden met zijn allen tegelijk door het hele land lessen in het programmeren van computers. Zo'n zeshonderd gastdocenten gaven zich vrijwillig op om de kinderen uit groep 7 en 8 nieuwe ,,digitale vaardigheden'' bij te brengen.

Door ANP - 14-10-2016, 13:18 (Update 14-10-2016, 13:18)

Ook prins Constantijn deed mee. Hij sloot zich in de openbare bibliotheek van Amsterdam aan bij een programmeerles. Zowel de recordpoging als de zogenoemde Europese Codeweek waar die de aftrap van vormt, komt uit de koker van voormalig eurocommissaris Neelie Kroes. Zij voerde van 2010 tot en met 2014 de scepter over de digitale agenda van de EU.

,,Banen van nu bestaan in de toekomst niet meer en er komt steeds meer behoefte aan technische expertises'', verklaart de stichting CodeUur, die de recordpoging organiseerde. ,,Kinderen worden daar nu nog onvoldoende voor opgeleid. Ze beschikken daarom vaak niet over de technische vaardigheden die ze nodig hebben voor de banen van de toekomst, of voor banen die een softwarecomponent bevatten.''