Bekeuringen Merwedebrug kwijtgescholden

ANP Bekeuringen Merwedebrug kwijtgescholden

ZEIST - De boetes die aan vrachtwagen- en buschauffeurs zijn uitgedeeld die ondanks het verbod toch over de Merwedebrug reden zijn kwijtgescholden. Volgens het Openbaar Ministerie stond op de borden niet goed aangegeven dat het om zwaar verkeer ging. In totaal heeft de politie elf boetes van 230 euro uitgeschreven, die zijn door het OM uit het systeem gehaald.

Door ANP - 14-10-2016, 14:10 (Update 14-10-2016, 14:10)

Vrachtwagens en bussen die zwaarder zijn dan 3,5 ton mogen niet over de brug omdat er haarscheurtjes in de constructie zitten.

De verbodsborden zijn volgens een woordvoerder van de Landelijke Eenheid inmiddels aangepast. Als een bus of vrachtwagen nu toch nog over de Merwedebrug rijdt, bedraagt de boete 90 euro. Door de controles van de politie zijn er echter geen boetes meer gegeven. De te zware voertuigen worden al weggeleid voordat ze over de brug kunnen rijden.