ANP Lange file A2 door controles bij Merwedebrug

LIJNDEN/DEN HAAG - Op de Nederlandse wegen zijn vrijdagmiddag lange files ontstaan door de verkeerscontroles bij de Merwedebrug (A27) in combinatie met vakantieverkeer.

Door ANP - 14-10-2016, 17:19 (Update 14-10-2016, 19:05)

De VerkeersInformatieDienst telde op het hoogtepunt van de avondspits 340 kilometer file op de snelwegen. Dat is overigens minder dan het gemiddelde van de herfstvakantiespits (374 kilometer) over de afgelopen tien jaar.

Op de A2 (Amsterdam-Utrecht) stond vrijdagmiddag zelfs een sliert auto's met een lengte van 45 kilometer tussen Vinkeveen en het knooppunt Deil. Rond 18.45 uur stond daar nog altijd een file van 22 kilometer tussen Breukelen en Waardenburg in de richting van Den Bosch, aldus de verkeersdienst van de ANWB.

Hindernis

De Merwedebrug op de A27 vormt een grote hindernis in de doorstroming. Vanuit Gorinchem naar Breda stond na de avondspits nog altijd 10 kilometer file met een oponthoud van 65 minuten. In noordelijke richting waren de automobilisten een half uur extra reistijd kwijt.

Sinds dinsdag is de brug voor vrachtverkeer en bussen in beide richtingen gesloten omdat er haarscheurtjes in de draagconstructie zijn ontdekt. De 55 jaar oude brug is voorlopig dicht voor voertuigen zwaarder dan 3500 kilo.

Voor de Merwedebrug (A27) wordt daarom in beide richtingen gecontroleerd. Vanuit Utrecht wordt vrachtverkeer van de weg geleid bij afrit Avelingen. Ondanks politiecontroles wagen vrachtwagenchauffeurs blijkens beelden van de VID toch hun kans. Zij riskeren een boete van 370 euro, aldus de politie.