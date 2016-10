Bijna 102 en wonderlijk scherp

Foto’s George Stoekenbroek Achterkleinzoon Mert laat zijn zelfgemaakte stamboom aan zijn overgrootmoeder Annie Lengers zien. Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - Ze is voer voor wetenschappers: de bijna 102-jarige Annie Lengers. Hoe kan het dat een vrouw van die leeftijd nog zo bij de tijd is? Zo’n goed geheugen heeft en van alles op de hoogte is? Want dat is namelijk het wonderlijke van Annie Lengers. Niet alleen ziet ze er nog altijd tiptop in orde uit -voor tachtig zou ze zo door kunnen gaan-, maar ook is ze nog verbazingwekkend helder van geest. Rap van tong, en weet nog alles. Tot in de kleinste details.

Door Bo-Anne van Egmond - 15-10-2016, 7:50 (Update 15-10-2016, 7:50)