2 euro om te stemmen op PvdA-lijsttrekker

ANP 2 euro om te stemmen op PvdA-lijsttrekker

DEN HAAG - Om de keuze van de lijsttrekker niet te beperken tot de circa 45.000 partijleden, kan iedereen lid worden van de PvdA voor 2 euro per maand. Ze krijgen dan binnen een paar dagen stemrecht, aldus een woordvoerder van de partij die een bericht hierover van het AD vrijdag bevestigde.

Door ANP - 14-10-2016, 18:07 (Update 14-10-2016, 18:10)

Deze mogelijkheid om versneld lid te worden geldt van 7 november tot en met 7 december. De ledenraadpleging is van 24 november tot 8 december. Diederik Samsom en Jacques Monasch zijn al kandidaat. Lodewijk Asscher volgt zeer waarschijnlijk nog, terwijl Paul Tang nog nadenkt.

De partij hoopt op deze manier mensen bij de verkiezingen te betrekken die zich verwant voelen met de partij of die toch al nadenken over het partijlidmaatschap. In het buitenland is al ervaring opgedaan met deze wijze van stemmen.

Stemrecht geven aan niet-leden zoals Monasch wil kan niet, aldus de woordvoerder. Volgens hem is het ook geen reactie op de oproep van Monasch. Dit was al lang besloten. ,,Dit regel je niet in twee dagen."