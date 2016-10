Ouwehand (PvdD) terug in Tweede Kamer

DEN HAAG - Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren (PvdD) keert na het herfstreces weer terug in de Tweede Kamer. Zij moest bijna een jaar geleden haar Kamerlidmaatschap tijdelijk neerleggen wegens ziekte.

Door ANP - 14-10-2016, 19:55 (Update 14-10-2016, 19:55)

Ouwehand werd sinds vorig jaar 17 november vervangen door bioloog Frank Wassenberg, Statenlid in Limburg en lid van het partijbestuur. Hij maakte vrijdag via Twitter bekend dat Ouwehand terugkeert in de Kamer.